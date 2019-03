Nicaragua: governo annuncia rilascio altri 50 prigionieri politici

- Il governo del Nicaragua ha rilasciato un gruppo di 50 detenuti politici, nel quadro dei colloqui avviati con l’opposizione nel tentativo di porre fine alla crisi in corso nel paese. Secondo quanto rende noto il ministero degli Interni in una nota sono stati emessi “50 ordini di scarcerazione in favore di persone detenute per avere commesso delitti contro la sicurezza e la quiete pubblica”. Il rilascio dei detenuti politici era stato posto dall'Alleanza civica per la giustizia e la democrazia – che racchiude diverse anime dell’opposizione in Nicaragua - come condizione per tornare a sedere al tavolo dei negoziati con il governo, avviati il 27 febbraio con la liberazione di altri 100 prigionieri politici e ripresi ieri dopo alcuni giorni di stallo. L'Alleanza civica ha infatti ribadito in più occasioni che il dialogo con il governo “riprenderà una volta che verranno soddisfatte le nostre richieste”, che includono la liberazione dei prigionieri politici e la fine della repressione degli oppositori". (segue) (Mec)