Nicaragua: governo annuncia rilascio altri 50 prigionieri politici (2)

- A fronte dello stallo ieri il parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria una risoluzione non vincolante sul Nicaragua, in cui si chiede all’Unione europea di imporre sanzioni al governo di Daniel Ortega e ai responsabili delle violazioni dei diritti umani nel paese. La risoluzione è stata approvata con 322 voti a favore, 25 contro e 39 astensioni. Gli eurodeputati chiedono al governo di Managua “la liberazione immediata e incondizionata dei prigionieri politici, la fine immediata di tutte le forme di repressione e il ritorno delle organizzazioni internazionali nel paese” e di "riprendere il dialogo con l'opposizione per raggiungere una soluzione pacifica ed elaborare una roadmap per nuove elezioni libere e trasparenti". Nella risoluzione si chiede inoltre all’Ue di sospendere il Nicaragua dall’Accordo di associazione tra l’Ue e l’America centrale. Secondo dati della Commissione europea nel 2017 gli scambi commerciale tra Ue e Nicaragua sono stati pari a circa 700 milioni di dollari. (segue) (Mec)