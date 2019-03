Italia-Cina: Rampelli (Fd'I), Conte fa accordi con chi ha distrutto Made in Italy

- Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia commenta così le dichiarazioni di Giuseppe Conte: "Si può scrivere tutto, ma il presidente del Consiglio non può dire di credere nel Made in Italy facendo un accordo con i principali artefici della sua distruzione, i cinesi. Abbia la compiacenza di usare almeno altri argomenti" .(Com)