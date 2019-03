Scuola: Salvini, sono per reintrodurre grembiule

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto che sarebbe per reintrodurre il grembiule a scuola, "ai miei tempi c'era", ha detto in una diretta Facebook da Maratea dove si trova per il tour elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali della Basilicata. (Rin)