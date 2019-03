Giustizia: Renzi, sentenze dicono 2-0 per i miei genitori su Travaglio, ieri arrivato primo bonifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Travaglio ha detto delle frasi sui miei genitori per le quali è stato condannato a pagare, ieri è arrivato il primo bonifico, decine di migliaia di euro". Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, ospite a "Otto e Mezzo" su La7, parlando del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. "Io credo nella giustizia - ha aggiunto l'ex premier - le sentenze per ora dicono 2-0 per i miei genitori su Travaglio". (Rin)