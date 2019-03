Scuola: Salvini, da settembre educazione civica per conoscere doveri oltre a diritti

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato che "da settembre torna come materia obbligatoria sui banchi di scuola l'educazione civica". Il leader della Lega lo ha detto in una diretta Facebook da Maratea dove si trova per il tour elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali della Basilicata. "Tutti in Italia conoscono i propri diritti, soprattutto gli ultimi arrivati, ma ai diritti si accompagnano i doveri", ha concluso. (Rin)