Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIEL’assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ievaprende parte alla rimozione dei manifesti abusivi. L’Azienda Ama S.p.A. metterà a disposizione i sacchi per la raccolta dei manifesti abusivi e li ritirerà al termine delle attività. L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con la Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare e con i gruppi di Retake del X Municipio.Dragona, viadotto Nuttal tra viale dei Romagnoli e viale Charles Lenormant (ore 9)Tour nella provincia di Frosinone del presidente Antonio Tajani. Alle 9:30 comune di Anagni, alle 10:30 Tajani visiterà l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, e incontrerà gli studenti; il tour proseguirà poi alle 11:30 in comune, ad Arnara, dove interverrà ad un convegno sul ruolo della donna nella società; alle 16:00 centro diurno di Cervaro per poi chiudere il tour ad Esperia presso la Cappella Lauretana.Seconda edizione della ‘Marcia tra Collepardo (Fr) e l’abbazia di Trisulti, promossa dalla Rete delle comunità solidali della provincia di Frosinone.Frosinone, Collepardo (ore 10)Iniziativa "Taxitoys 2019" grazie alla quale verranno consegnati giocattoli, indumenti e generi alimentari non solo alle famiglie ai bambini in stato di disagio accolti centro, ma anche a quelle di numerosi centri di accoglienza della Capitale.Roma, Villaggio ‘Un sorriso e una mano tesa’, via della Falcognana, 13 (ore 11)Gli assessori al Turismo e attività produttive e allo Sport, cultura e grandi eventi, Damiano Pichi e Silvana Denicolò inaugurano il villaggio Panini.Pontile di Ostia, piazza dei Ravennati (ore 12) (Rer)