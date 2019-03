Medio Oriente: Pompeo in visita in Kuwait, Israele e Libano dal 19 al 23 marzo

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, darà il via la prossima settimana ad un tour in Medio Oriente che toccherà Libano, Israele e Kuwait. Secondo quanto riferisce il dipartimento di Stato Usa, Pompeo sarà impegnato nel tour dal 19 al 23 marzo. La prima tappa sarà il Kuwait, seguita da quelle in Israele e Libano. Secondo quanto dichiarato oggi dallo stesso Pompeo in un’intervista rilasciata all’emittente “Fox News”, il tema principale che verrà discusso durante il viaggio sarà il contrasto all’Iran. Questo argomento verrà-discusso in modo particolare durante la visita in Israele, dove Pompeo sarà ricevuto dal premier Benjamin Netanyahu impegnato in queste settimane nella campagna elettorale. In Libano, uno dei temi principali sarà il movimento sciita Hezbollah, considerato dagli Stati Uniti un'organizzazione "terroristica" armata e finanziata dall’Iran, ma allo stesso tempo parte del nuovo governo del premier Saad Hariri stretto alleato di Washington.(Res)