Governo: il 20 marzo al Mise Di Maio e Costa lanciano portale su Piano energia e clima 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 marzo, a partire dalle ore 15, verrà presentato il Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima 2030 e il portale di consultazione connesso (energiaclima2030.mise.gov.it, online da mercoledì). Il piano - riferisce una nota del ministero dello Sviluppo economico (Mise) - è, infatti, uno strumento che per raggiungere i propri obiettivi avrà bisogno del sostegno e della collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholder. Il Piano costituisce lo strumento con il quale ogni Stato, in coerenza con le regole europee vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo energia e clima 2030, stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili e quali sono i propri obiettivi in tema di sicurezza energetica, mercato unico dell’energia e competitività. (segue) (Com)