Regionali: Epifani (Misto), in Basilicata quello che non ci è riuscito in Abruzzo e Sardegna

- Il deputato del gruppo Misto, Guglielmo Epifani, ha affermato: "In Basilicata possiamo fare ciò che non ci è riuscito in Sardegna e Abruzzo, vincere e costruire l'alternativa alla destra". Il parlamentare lo ha detto durante la manifestazione elettorale in Basilicata a sostegno del candidato alla presidenza della regione, Carlo Trerotola. "Salvini - ha aggiunto - è l'uomo del trasformismo, quello che solo un anno fa ha tolto la parola 'nord' dal suo simbolo, e ora mi dicono essere spesso in Basilicata in questi giorni ma, vi assicuro, dopo il 25 non lo vedrete più. Il solo motivo per cui si interessa di Sud e della Basilicata, è per portare a casa l'autonomia differenziata senza opposizione, sottraendo 10 miliardi alle regioni del mezzogiorno, in favore delle regioni già ricche del nord. Carlo Trerotola è l'uomo giusto, un uomo del popolo, capace di parlare a tutti", ha sottolineato Epifani. (Com)