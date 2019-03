Roma Capitale: De Santis a Baglio (Pd), blocco ferie insegnanti è risultato delibera risalente a giunta Marino

- "Il blocco delle ferie durante l'anno è una dinamica generata dalla circolare del 28 maggio 2015 recante come oggetto: 'nuovo modello organizzativo del settore educativo e scolastico di Roma Capitale-deliberazione 172 del 2015' che imponeva il godimento delle ferie solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ad eccezione di 6 giorni da usufruire nei periodi di apertura dei servizi. Si tratta quindi di un atto risalente alla Giunta Marino". Lo afferma in una nota l'assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, replicando alla consigliera dem Valeria Baglio che oggi in una nota aveva denunciato il cancellamento delle ferie nelle scuole d'infanzia del Comune. "Abbiamo di recente approvato - prosegue De Santis - il Regolamento per le supplenze negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, che rappresenta un atto fondamentale che la città aspettava da oltre dieci anni. Nel complesso la carenza di insegnanti nelle scuole dell'infanzia è una dinamica strutturale e di carattere nazionale, che riguarda indistintamente tutti i territori. Non si tratta quindi di un problema specifica di Roma Capitale. È infatti una criticità segnalata più volte dall'Anci. Tuttavia ora è necessario che la normativa nazionale recepisca una serie di elementi già da noi evidenziati, al fine di rendere competitive le scuole comunali rispetto a quelle statali". (Com)