Infrastrutture: Mulè (FI), nei giorni pari si sbloccano cantieri, nei dispari si bloccano

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ha affermato: "Nei giorni pari i cantieri si bloccano, nei giorni dispari si sbloccano. La sostanza è che in questo paese un'opera che è superiore ai 100 milioni ci impiega più di 14 anni per essere realizzata e che un miliardo investito in infrastrutture produce 15 mila posti di lavoro". Intervenendo alla trasmissione "Stasera Italia" su Rete4, il parlamentare azzurro ha aggiunto: "O il governo assume questo come punto di partenza della propria azione politica, e non lo fa in nome di uno spot che deve oscurare quella follia che significa fermare la Tav, o si assume la responsabilità di isolare l'Italia e bloccare lo sviluppo infrastrutturale del paese".(Com)