Napoli: Salvini, acquisto F35 una parola data alla quale non possiamo venire meno

- "Per quanto riguarda gli strumenti di difesa, ritengo che l'Italia non debba stare indietro. Penso che l'Italia, in un momento di confronto planetario come questo non possa permettersi di rimanere esclusa da alleanze di cui è parte da anni. E' chiaro che se vieni meno alla parola data non fai bella figura, anche perché se certe cose non le studi, non le progetti e non le assembli tu, apri le porte ai francesi, agli inglesi e ai tedeschi e questa sarebbe una scelta bizzarra". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'acquisto degli F35 durante la conferenza stampa a margine del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura a Napoli.(Ren)