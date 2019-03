Milan-Inter: via libera alla coreografia della curva Nord

- Via libera alla coreografia della Curva Nord dell’Inter, in vista del derby di domenica sera. Soddisfatto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che auspicava un dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e Forze di Polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan rappresenta la partita più importante e sentita della stagione. Nelle scorse ore la tifoseria nerazzurra aveva deciso di non fare la coreografia in seguito al no ad uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso scomparso durante gli scontri del 26 dicembre scorso. (Rem)