Municipio Roma I: Marin-Naim, da commissioni ok a riavvio navette ecologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, giornata in cui migliaia di ragazzi hanno manifestato chiedendo interventi immediati per salvare l’ambiente, siamo stati felici di potere partecipare e di rispondere come municipio I fattivamente, esprimendo nelle commissioni subito parere positivo al riavvio delle navette ecologiche minibus elettrici, ferme da molto tempo ma indispensabili alla mobilità del centro storico, dai cittadini e da noi incessantemente richiesta": Lo dichiarano in una nota i consiglieri del I Municipio Stefano Marin e Nathalie Naim. "Il bando di iniziativa di Atac - proseguono - che ha investito 7 milioni di euro, prevede entro il 2020 di ripristinare tutte le linee 117, 119, 116 e 125, la riparazione di 60 vicoli sostituendo le batterie al sodio con nuove al litio più efficienti e la riparazione dei telai. Ad aprile partirà la linea 119 che con le prime vetture riparate, 4 in strada e 4 in carica, che essendo poche per ora percorreranno solo i lati di Via del Corso da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, tagliando il tratto verso Piazza Argentina. A fine estate è previsto che i veicoli riparati saranno 25 e solo allora verrà ripresa la linea 117, essenziale collegamento con un polo di tre ospedali fra cui l’Addolorata che da cure ai malati terminali oncologici e collegamento fondamentale per decine di scuole nei vicoli di Monti di Trevi e de Tridente. La linea da San Giovanni passando da Celio e Monti si attesterà dopo il Traforo mentre prima arrivava a Piazza del Popolo. Auspichiamo che i tempi siano più brevi, e che gli originali percorsi vengano ripristinati. Abbiamo chiesto di essere rassicurati anche sulla riattivazione delle altre line: il 116 che dal Gianicolo va dentro Villa Borghese; e il 125 che serve i vicoli di Trastevere collegando i cittadini con il mercato, l’orto botanico e le case popolari. E di attivare le linee nei giorni feriali, richiestissimo dai cittadini e turisti. E’ di vitale importanza che ogni istituzione si attivi per tutelare da subito l’ambiente". (Com)