Europee: Fd'I approva "sovranisti" e "conservatori" nel simbolo, 14-15 aprile conferenza programmatica

- L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita oggi a Firenze, ha approvato il simbolo per le elezioni europee. Nel simbolo, presentato nel corso di una conferenza stampa, è riportata la dicitura "sovranisti" e "conservatori". Giorgia Meloni ha inoltre annunciato che Fratelli d'Italia terrà il 14 e 15 aprile una grande conferenza programmatica che segnerà l'inizio della campagna elettorale per le elezioni europee. In quell'occasione verrà presentato il programma e i candidati. (Rin)