Regionali Basilicata: Berlusconi, terra tra le più povere d'Italia per governo precedente

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato che "il governo della Basilicata non ha fatto quello che avrebbe dovuto e ha trasformato questa regione straordinaria in una tra le regioni più povere d'Italia". Così il cavaliere in diretta da Metaponto per sostenere il generale Vito Bardi in corsa per la presidenza della Basilicata.(Rin)