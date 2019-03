Napoli: Salvini su stupro in Circumvesuviana, più uomini in strada e 'blocco androgenetico'

- "Molti uomini in più sono già arrivati e abbiamo già detto di quelli che arriveranno, nonché di come rivedremo l'organizzazione logistica all'interno della città. Se serve, anche razionalizzando gli spazi fisici per avere più disponibilità di persone in strada. Tanti uffici con persone al chiuso può avere meno senso che avere meno uffici con tanta gente all'aperto, evidentemente. I delinquenti ci sono e ci saranno, l'obiettivo è di diminuirne il numero e la violenza. Il cosiddetto 'blocco androgenico', la formula di sperimentazione pensata per questi vigliacchi, è una proposta che la Lega fa in parlamento da tanti anni, ma che non ha mai avuto sostegno da altri. Incarico Cantalamessa di sondare il terreno anche su questo campo, cui aggiungiamo l'abbassamento dell'età imputabile per certe fattispecie di reato. Serve la riabilitazione ma soprattutto la cura, perché se metti le mani addosso a una donna o un bambino, evidentemente sei un malato, e i malati vanno curati in qualche modo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito allo stupro in Circumvesuviana, in risposta alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa a margine del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura a Napoli.(Ren)