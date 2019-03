Regionali Basilicata: Berlusconi, mai parole vane nostre promesse in campagna elettorale

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sostenuto: "Per noi le promesse fatte in campagna elettorale non sono mai parole vane. Per noi la moralità in politica è prima di tutto questo: mantenere gli impegni assunti con i cittadini". Il cavaliere lo ha detto in una diretta da Metaponto per sostenere il generale Vito Bardi in corsa per la presidenza della Basilicata. "I nostri candidati sono uomini e donne del fare che sapranno realizzare concretamente le promesse fatte agli elettori", ha aggiunto. (Rin)