Ecuador: uscita da Unasur sarà effettiva a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita dell'Ecuador dall'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), annunciata lunedì dal presidente Lenin Moreno, diverrà esecutiva a settembre. La denuncia da parte di un paese "sortirà i suoi effetti una volta trascorso il termine di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata depositata", recita il testo costitutivo del Trattato. Dopo le dichiarazioni di Moreno si attende dunque la notifica ufficiale della rinuncia. Un passaggio che secondo alcune interpretazioni deve essere approvato da una maggioranza qualificata del parlamento. L'avvio del processo di uscita, con il disimpegno dalle attività ordinarie del blocco, non comporta la sospensione dei pagamenti delle quote. Nel discorso alla nazione tenuto a inizio settimana, Moreno aveva denunciato il fallimento del disegno di "integrazione" regionale dell'Unasur, divenuta una "piattaforma politica" senza contenuti. (segue) (Brb)