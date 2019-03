Ecuador: uscita da Unasur sarà effettiva a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stallo istituzionale aveva portato, ad aprile 2018, i governi Argentina, Brasile, Cile, Perù, Colombia e Paraguay ad annunciare che avrebbero sospeso a tempo indeterminato la loro partecipazione alle attività dell'Unasur. Il processo di abbandono dell'Unasur da parte dell'Ecuador è iniziato formalmente l'11 marzo, con una lettera indirizzata dal ministro degli Esteri José Valencia a Diego Pary, ministro degli Esteri del paese che esercita la presidenza di turno, la Bolivia. L'iter formale di uscita dal trattato era stato intrapreso già dalla Colombia, il 10 agosto del 2018, poco dopo l'insediamento di Ivan Duque come nuovo capo dello stato. Bogotà denunciava nell'occasione che l'Unasur si era trasformata in una "cassa di risonanza del Venezuela", in una critica della cifra politica del blocco. (segue) (Brb)