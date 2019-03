Ecuador: uscita da Unasur sarà effettiva a settembre (4)

- La decisione dell'Ecuador, per quanto comunicata senza preavviso, non rappresenta di certo una sorpresa. Non solo per il processo di sfaldamento che sta vivendo il blocco regionale, ma anche per la linea di politica estera intrapresa dal presidente Moreno, già amico e sodale politico di Rafael Correa - uno dei "padri" del socialismo del XXI secolo che ha tenuto la scena regionale per anni -, e oggi molto meno diffidente verso i governi "liberali" del continente. Ad agosto scorso l'Ecuador aveva annunciato l'uscita dal'Alba (Alleanza bolivariana dei popoli della nostra America), iniziativa che sotto la guida di Cuba e Venezuela riunisce i paesi caraibici con governi neosocialisti. Quito si sfilava dall'ente a causa della "frustrazione" nei confronti del governo venezuelano di Nicolas Maduro accusato di "mancanza di volontà" nella risoluzione della crisi economica e sociale alla base delle migrazioni di massa oltre confine. (segue) (Brb)