Ecuador: uscita da Unasur sarà effettiva a settembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Moreno chiederà anche la restituzione del palazzo che ha ospitato la sede fisica dell'Unasur. Una possibilità legalmente collegata alla stessa denuncia del trattato di adesione. "L'Ecuador ma versato molto più di quanto doveva. Ha donato come sede un palazzo di 40 milioni di dollari. Invece di dare questi soldi ai pensionati, ai bambini per la loro educazione, lo hanno messo in un edificio che rappresenta un'ode allo sperpero", ha detto Moreno. L'edificio, parte del complesso "Ciutad mitad del mundo", accoglierà in futuro le attività dell'Università delle nazionalità e popoli indigeni. Verrà inoltre rimossa la statua di Nestor Kirchner, il defunto presidente argentino e primo segretario generale dell'ente. "Non rappresenta i valori e l'etica dei nostri popoli. Il Sud America ha una miriade di eroi e personalità, che invece ci rappresentano". (segue) (Brb)