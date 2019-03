Ecuador: uscita da Unasur sarà effettiva a settembre (7)

- Al progressivo declino dell'Unasur si accompagna la possibile nascita del Prosur, iniziativa regionale cui stanno lavorando in primis i governi di Cile e Colombia. il ministro degli esteri cileno, Roberto Ampuero, ha parlato di diverse riunioni preparatorie svolte a Santiago del Cile - con esponenti di Argentina, Brasile, Perù, Bolivia, Uruguay e Suriname - e della volontà di far nascere uno "spazio di integrazione senza ideologie e senza esclusioni". Per la nascita formale del "Foro per il progresso e lo sviluppo dell'America del Sud" (Prosur), il presidente cileno Sebastian Pinera ha convocato per il 22 marzo una conferenza di capi di stato. (Brb)