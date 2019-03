Infrastrutture: sindacati, lunedì mattina tavolo tecnico al Mit su sblocca cantieri

- Al via lunedì mattina alle 9, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a un tavolo tecnico tra sindacati e governo sulla questione sblocca cantieri. Lo hanno reso noto i sindacati al termine dell'incontro a Palazzo Chigi di oggi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Il ministro per lo Sviluppo economico e il Lavoro, Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul tema delle opere pubbliche e il decreto sblocca cantieri. "Visto che oggi non ci è stato consegnato alcun testo, abbiamo chiesto la possibilità di avere un incontro tecnico, fissato per lunedì mattina: lì si entrerà maggiormente nel merito", ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da Palazzo Chigi. "Noi abbiamo ribadito la disponibilità a migliorare sul piano delle procedure e dei tempi. Ma abbiamo sottolineato alcuni aspetti fondamentali, come non aumentare il subappalto e mantenere tutte le norme sui diritti e la legalità". (segue) (Rin)