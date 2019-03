Infrastrutture: sindacati, lunedì mattina tavolo tecnico al Mit su sblocca cantieri (2)

- "Ci è stato detto - ha aggiunto Landini - che non intendono modificare il tetto massimo per i subappalti. Lunedì vedremo nel dettaglio e poi ci riserviamo di fare le valutazioni e decidere. Sul piano del metodo - ha concluso il leader Cgil - va bene, sul piano del merito vedremo". "Settimana prossima partirá un tavolo tecnico per vedere nel dettaglio come il decreto deve essere fatto - ha ribadito il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan - E' fondamentale che correzioni al Codice degli appalti possono servire a snellire i tempi burocratici ma non devono minimante allargare il subappalto e diminuire sicurezza e legalità, che vanno insieme a buona occupazione e a qualità del lavoro. La piazza strapiena di oggi - ha aggiunto Furlan - con tanti lavoratori edilizi ha detto con chiarezza che il primo tema è il lavoro. In questo settore così importante abbiamo perso oltre 600 mila posti di lavoro e tante migliaia di imprese sono fallite. Quindi il tema di far ripartire il settore edilizia è fondamentale. Abbiamo bisogno di sbloccare da subito le grandi come le medie opere: 600 quelle bloccate e ancora mai partite, già con le risorse stanziate. Le risorse - ha concluso Furlan - ci sono, bisogna spenderle e fare opere che collegano l'Italia con resto Europa". (Rin)