Clima: a Roma marciano in 25mila per il 'Friday for future'. Raggi a giovani in piazza 'vi ascoltiamo'

C'erano gli studenti delle scuole medie, gli universitari, i ragazzi delle elementari e anche qualche infante. Ma c'erano anche tanti adulti ed è per questo che la manifestazione romana in occasione del 'Friday for future' è stata un successo. "Siamo oltre 25 mila", hanno gridato dal palco gli organizzatori della manifestazione indetta per rispondere all'appello lanciato dalla quindicenne svedese, Greta Thunberg, sul pericolo dei cambiamenti climatici e le conseguenze che "avranno sul nostro pianeta". Venticinque mila, appunto, solo a Roma dove fin dalle prime ore del mattino intorno al Colosseo sono cominciati a comparire giovani con in mano decine e decine di cartelli che più o meno recitavano all'unisono: "Fermiamoci prima che sia troppo tardi. Dobbiamo smettere di uccidere il nostro pianeta". Non poteva mancare in prima fila la piccola Alice, 9 anni e un gran coraggio, che non nasconde di sentirsi "un po' la Greta italiana". Paragone calzante viste le ovazioni raccolte dalla folla durante il suo breve intervento cui sono seguite le parole di Mario Tozzi, geologo del Cnr ed unico adulto ad essere invitato dai ragazzi come relatore."Sono qui come scienziato - ha detto - perché mi sento chiamato in causa, ma anche perché sentivo il bisogno di chiedere scusa a questi ragazzi. Questa manifestazione l'avremmo dovuta fare noi adulti che forse siamo più consapevoli. Dobbiamo delle scuse per tutto il tempo che abbiamo perso e per le persone che hanno negato il cambiamento climatico facendo finta di nulla e dicendo che dipendeva dalle macchie solari". Il messaggio odierno è per i governanti che "non hanno capito che prima affrontiamo il problema e prima riusciamo meglio altrimenti lo subiamo. Per questo l'accordo internazionale che ci deve essere non può essere su base volontaria come a Parigi. È troppo poco e non può essere non controllato altrimenti non possiamo capire i risultati. Ricominciamo da capo. Iniziamo a pensare ad una riconversione ecologica delle attività economiche. Lo si può fare senza impoverirsi ma cambiando qualche abitudine". Scomparsi, invece, i simboli di partito perché questa "è la nostra manifestazione". Concetto sottoscritto anche dalla sindaca Virginia Raggi che a sorpresa è scesa da Palazzo Senatorio per incontrare gli studenti e "non per fare campagna elettorale" come le è stato gridato da una decina di giovani contestatori. "Sono qui per ascoltare" ha chiarito la prima cittadina che ha assicurato il supporto dell'Amministrazione sulle tematiche ambientali. Non poteva poi mancare una delegazione di studenti universitari che per connotare la loro protesta hanno deciso di sfilare in bicicletta per dare il buon esempio: "Qualunque mezzo sostenibile c'è sembrato il modo migliorerei partecipare ad una marcia sul clima". Insomma una giornata di protesta 'sostenibile' che però ha lasciato dubbi in alcuni passanti: "Qui fumano tutti, e mi pare che le cicche finiscano in terra. Non mi sembra proprio una protesta ambientalista".