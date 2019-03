Difesa: Fratoianni (Leu), vedremo se Di Maio e M5s coerenti contro mercato armi

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni, dopo il ping-pong di dichiarazioni fra Di Maio e Salvini, afferma in una nota: "Mi ricordo bene quando nella passata legislatura il M5s condivideva insieme a noi di sinistra la battaglia comune contro lo stupido mercato delle armi e l'acquisto ancora più stupido degli F35. Vedremo se al di là delle solite battute buone per i tg, il vicepremier Di Maio e la sua maggioranza di governo saranno di parola". Quindi, Fratoianni prosegue :"Anche se lo scetticismo è d'obbligo dato il ruolo guida della Lega in questo esecutivo. Noi continueremo in Parlamento e fuori di esso a chiedere uno stop ad un spreco miliardario in favore della lobby delle armi. Staremo a vedere se il M5s sarà di parola e coerente con gli impegni presi con gli elettori". (Com)