Albania: leader opposizione replica a Usa e Ue su proteste, sostengano valori democrazia

- La comunità internazionale deve sostenere i valori democratici su cui sono fondati: lo ha dichiarato il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha, replicando alle dichiarazioni di oggi della delegazione dell'Unione europea e dell'ambasciata statunitense in Albania, le quali hanno chiesto che durante la protesta di domani a Tirana vengano evitati atti di violenza. "Il diritto a protestare è un pilastro centrale in ogni società democratica, ma deve essere esercitato in modo pacifico, senza ricorrere alla violenza. Qualsiasi forma di incitamento alla violenza non è tollerabile", ha sottolineato la delegazione Ue, esortando "ancora una volta tutti i leader di partito a mostrare la responsabilità di evitare qualsiasi escalation durante le proteste", ha aggiunto la rappresentanza Ue in un'apposita dichiarazione. (segue) (Alt)