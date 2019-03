Albania: leader opposizione replica a Usa e Ue su proteste, sostengano valori democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso mese di febbraio, l'opposizione ha abbandonato il parlamento rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati, ed ha organizzato una serie di proteste chiedendo le dimissioni del premier di centro sinistra Ed Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni politiche. Nella sua dichiarazione, la delegazione Ue ha ribadito quanto più volte affermato anche in precedenza che "la decisione di rinunciare ai mandati parlamentari ostacola seriamente il funzionamento della democrazia in Albania e incide sull'integrazione europea del paese, una prospettiva pienamente condivisa dal 93 per cento dei cittadini albanesi". La rappresentanza diplomatica dell'Ue ha poi sottolineato di continuare "a sostenere coloro che sono impegnati nel processo democratico in Parlamento, anche per salvaguardare gli interessi della popolazione albanese che vuole continuare a muoversi verso l'Ue". (segue) (Alt)