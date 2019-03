Albania: leader opposizione replica a Usa e Ue su proteste, sostengano valori democrazia (5)

- Sulla stessa linea, ma con toni un po' più duri, è stata anche l'ambasciata statunitense a Tirana secondo la quale "l'attuale governo e il parlamento dell'Albania sono legittimamente eletti attraverso le elezioni del 2017, riconosciute a livello internazionale". Anche la sede diplomatica Usa ha apprezzato "il buon lavoro svolto per l'attuazione della riforme giudiziaria in Albania e i progressi compiuti nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata", si legge nella dichiarazione, in cui viene ribadito che "c'è ancora molto lavoro da fare". Riferendosi alla decisione dell'opposizione di rinunciare ai mandate dei suoi deputati, l'ambasciata statunitense ha sottolineato che "gli ex membri del parlamento, i quali hanno deciso di dimettersi dal loro mandato, hanno rinunciato ai loro obblighi nei confronti dei cittadini albanesi e dovrebbero consentire a coloro che sono disposti a lavorare per il futuro del paese di svolgere il proprio lavoro". (segue) (Alt)