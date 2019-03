Albania: leader opposizione replica a Usa e Ue su proteste, sostengano valori democrazia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza diplomatica Usa a Tirana ha ribadito di "sostenere, tutti coloro che continuano a essere coinvolti nel processo democratico in parlamento al fine di mantenere l'Albania in movimento verso l'adesione all'Ue". L'opposizione da parte sua ha più volte ripetuto che non intende fare marcia indietro. "La protesta di domani sarà un'altra occasione per gli albanesi, a essere uniti e alzare la loro voce. I cittadini hanno capito che l'unica via per separarsi dal male è la protesta", ha detto Basha, il quale ha svolto un tour in quasi tutte le grandi città del paese, dichiarando che la protesta di domani "sarà un incontro con la storia" e il giorno che segnerebbe la fine del premier Rama. (Alt)