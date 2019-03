Italia-Cina: Conte, firma memorandum in cornice di vincoli, intesa per riequilibrio bilancia commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ribadisce: "L’Italia firmerà il memorandum d’intesa commerciale con la Cina nell'ambito di una cornice di vincoli, obiettivi e modalità di connettività euro-asiatica definiti dall'iniziativa 'Belt and Road'. Si tratta di un importante progetto infrastrutturale che evoca l’antica Via della Seta, di cui l'Italia resta ancora oggi naturale approdo". Quindi, il premier prosegue: "Voglio ringraziare tutti i ministri e gli Uffici che hanno lavorato per questo obiettivo e, in particolare, il ministro Luigi Di Maio per l’impegno profuso nella predisposizione di questa importante intesa: la sua firma in calce al memorandum sarà l’epilogo che il governo ha auspicato fin dall'inizio dei negoziati, guardando all'unisono alla crescita del paese e alla sua competitività sui mercati internazionali". (segue) (Rin)