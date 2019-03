Italia-Cina: Conte, firma memorandum in cornice di vincoli, intesa per riequilibrio bilancia commerciale (2)

- Conte ha anche precisato: "Questo governo crede nel 'made in Italy' e ritiene fondamentale che le prerogative nazionali siano il volano per rilanciare il tessuto produttivo e l’economia del paese. L’intesa con le Autorità cinesi è una grande opportunità per riequilibrare la bilancia commerciale, un’occasione preziosa per potenziare il nostro export attraverso un'intesa programmatica che di volta in volta sarà arricchita dalla sottoscrizione di singoli accordi commisurati alle esigenze che ci troveremo ad affrontare. Un nuovo impulso all'economia del paese, dunque, senza tralasciare la tutela degli asset strategici, che non saranno interessati dal memorandum: è anzi nostro obiettivo rafforzare la Golden Power per dare maggior peso e forza agli interessi nazionali". (Rin)