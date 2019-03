Pomigliano (Na): Caso (M5S), vicinanza all'associazione antiracket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà all'associazione "Pomigliano per la legalità-Domenico Noviello" per le attività che porta avanti nel contrasto alla camorra, in modo concreto, come dimostra il recente sostegno alle vittime che hanno deciso di denunciare i loro aguzzini, a cui sono seguite le condanne a due estorsori". Così Andrea Caso, componente della Commissione Antimafia. "Non lasceremo soli, coloro che, a volto scoperto, sostengono, aiutano, consigliano, chi è vittima del racket, perché se vogliamo che sui territori vinca la criminalità basterà lasciare appunto le persone a loro stesse e delegittimare le azioni promosse per rispristinare la legalità. Le scelte dell'Amministrazione sono dunque ingiustificate ed andrebbero chiarite pubblicamente al più presto altrimenti meglio per il sindaco rassegnare subito le dimissioni. I pomiglianesi si sentono rappresentati? Sottoscrivo il pensiero della consigliera regionale del M5S Valeria Ciarambino: "Chi combatte la camorra non può essere delegittimato dalle istituzioni".(Ren)