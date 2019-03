Modena: per la rassegna "Musical!" il 20 marzo al Teatro Luciano Pavarotti in scena "La famiglia Addams"

- Andrà in scena mercoledì 20 marzo 2019 alle 20,30 per la rassegna “Musical!” al Teatro comunale Luciano Pavarotti di Modena, La Famiglia Addams, successo americano con musica di Andrew Lippa, vincitore del Tony Award per la miglior musica originale, su libretto di Marshall Brickman e Rick Elice. Lo spettacolo si vedrà in una versione italiana prodotta dal Teatro nuovo di Milano, dove ha debuttato nel 2018, e firmata nella regia da Claudio Insegno, già applaudito in Spamalot, Hairspray e Kinky boots. Firma la coreografia Valeriano Longoni, mentre l’adattamento musicale è di Angelo Racz. A vestire i panni del capofamiglia sarà Andrea Carli che interpreta Gomez, mentre Pamela Lacerenza è la gelida moglie Morticia. Rosy Messina e Alfredo Simeone vestono i panni rispettivamente di Mercoledì e Puglsley, i due figli. Completano il cast Umberto Noto, che interpreterà zio Fester, Claudia Campolongo nel ruolo della nonna, Filippo Musenga nei panni di Lurch, Simone De Rose, che sarà Mal Bein eke, Mary La Targia, che interpreterà Alice Beineke e Giuseppe Orsillo che s’immedesimerà in Lucas Beineke. La trama del musical vede la primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, ormai diventata una piccola donna, innamorarsi di un giovane ragazzo, peccato che lui abbia un profilo del tutto sbagliato: dolce, intelligente, cresciuto in una famiglia ordinaria e rispettabile. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amata moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane. (Ren)