I fatti del giorno - Asia (3)

- Cina-Ue: premier Li in visita a Bruxelles ad aprile - Il primo ministro cinese Li Keqiang ha annunciato oggi che andrà a Bruxelles ad aprile per un incontro coi vertici dell'Unione europea. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua" secondo cui il premier ha auspicato che Cina e Ue vedano le loro relazioni da una prospettiva strategica e a lungo termine, oltre a continuare a mostrare rispetto e comprensione reciproci e a promuovere la cooperazione. Li ha affermato che una prospera relazione Cina-Ue risponde agli interessi di entrambe le parti e del mondo intero e ha sottolineato che le due parti, ciascuna principale partner commerciale dell'altra, hanno acquisito una buona esperienza nella gestione delle differenze e che un punto chiave è l'approfondimento della fiducia reciproca. Li ha aggiunto che i negoziati per un trattato di investimento Cina-Ue sono in fase avanzata, per rendere i flussi di investimento bidirezionali più aperti e favorire le due parti su un piano di parità. (segue) (Res)