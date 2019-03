I fatti del giorno - Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: elezioni, Congresso promette revisione imposta Gst - Rahul Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), ha lanciato ieri la campagna elettorale del Fronte democratico unito (Udf), guidato dal suo partito, nello Stato del Kerala, promettendo in caso di vittoria una revisione dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst) e l’istituzione di un ministero per la pesca. Riguardo all’imposta Gst – una delle principali riforme economiche del governo guidato da Narendra Modi, che ha sostituito l’Iva e altre tasse indirette applicate dai singoli Stati – il leader del principale partito di opposizione ha evidenziato la necessità di una semplificazione. In un intervento al Parlamento nazionale dei pescatori, iniziativa promossa dall’organizzazione di categoria All India Fishermen Congress a Thrissur, Gandhi ha prospettato un dicastero dedicato al settore. Il presidente del Congresso, inoltre, ha ribadito le sue critiche al premier, accusandolo di non aver mantenuto le promesse e di aver favorito i ricchi. (segue) (Res)