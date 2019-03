I fatti del giorno - Asia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: aumentano rimesse e deficit commerciale, diminuiscono investimenti esteri - Le rimesse dei nepalesi all’estero sono aumentate del 28,9 per cento su base annua nei primi sette mesi (agosto-febbraio) dell’anno fiscale 2018-19, raggiungendo 515,55 miliardi di rupie (quattro miliardi di euro circa). Il dato emerge dall’ultima analisi della situazione macroeconomica e finanziaria della Nepal Rastra Bank (Nrb), la banca centrale, pubblicata oggi. Nello stesso periodo si è ampliato il deficit commerciale, passando rispetto all’anno precedente da 18,28 a 49,32 miliardi di rupie (da 142,13 a 383,49 milioni di euro). Le importazioni sono cresciute del 26 per cento e le esportazioni dell’11,5. Le importazioni di materie prime e altri beni indiani e cinesi hanno registrato incrementi del 24,8 per cento e del 36,6 per cento rispettivamente; l’export verso l’India è cresciuto del 21,1 per cento mentre quello verso la Cina è diminuito del 31,1 per cento. (Res)