Infrastrutture: Di Maio, supercommissario non è soluzione, ma opere commissariate ad hoc

- Il supercommissario per le opere pubbliche "non può essere una soluzione: noi crediamo che alcune opere vadano commissariate con un commissario ad hoc". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante un punto stampa fuori Palazzo Chigi, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di introdurre la figura di un supercommissario per le opere pubbliche. "Il supercommissario - ha aggiunto - vuol dire solo fare un doppione del Mit" . (Rin)