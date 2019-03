Rifiuti: Montanari, Raggi disse 'ho bisogno che Ama cambi il bilancio'

- "Anche io non comprendevo le ragioni per cui questo bilancio non doveva essere approvato. Mi sono meravigliata di quanto poca chiarezza ci fosse su questo benedetto bilancio". Così l'ex assessore all'Ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari sentita questa mattina dalla commissione Rifiuti della regione Lazio in merito alle vicende che hanno portato alla bocciatura del bilancio 2017 di Ama, alle sue dimissione e all'azzeramento del Cda della municipalizzata. Montanari ha dunque preso a leggere dai suoi appunti riportando una conversazione tra lei, Raggi e Lemmetti, avvenuta il 12 ottobre nella sala delle Bandiere in Campidoglio: "Il 12 ottobre Lemmetti durante una riunione in sala delle bandiere ci dice 'mancano 400 milioni', la sindaca ribadisce 'ho bisogno che Ama cambi il bilancio e sottoscriva un protocollo di intesa' . Poi rivolgendosi a Lemmetti dice: 'Questa cosa dei 400 mln la scopriamo oggi da te Gianni". La sindaca, ancora 'Allora si approviamo il bilancio in pareggio e sottoscriviamo il protocollo?'. Poi dopo un po' dice 'È questa l'ultima proposta, 20 mln più protocollo?'. Poi irritata dice 'Che cavolo parliamo di 18 mln se ce ne sono in contestazione 400?' E Lemmetti risponde 'Può darsi che non sono stato chiaro io'". L'ex assessore ha quindi commentato la vicenda: "C'è una relazione di Ernest&Young, ci sono dei dati. Si può dire 'questo va bene', 'questo non va bene', ma per me devono essere supportati da idonea e valida documentazione e non da una impressione. Si può sapere se la pratica di chi fa bilanci è sorretta da parametri rigorosi o se va ad impressione?". (xcol4)