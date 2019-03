Energia: Opec taglia previsioni domanda petrolio per il 2019 (2)

- I paesi Opec, la Russia e altri produttori al di fuori del Cartello, riuniti nell’alleanza Opec +, hanno raggiunto lo scorso dicembre a Vienna un accordo per ridurre la produzione petrolifera di 1,2 milioni di barili al giorno dal primo gennaio per un periodo di sei mesi. La conformità dei paesi all’accordo di dicembre e la sua possibile estensione sarà discussa il prossimo dal 17 al 18 marzo a Baku (Azerbaigian) in occasione del Comitato di monitoraggio ministeriale congiunto Opec-Non Opec. (segue) (Res)