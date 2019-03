Energia: Opec taglia previsioni domanda petrolio per il 2019 (3)

- Nel rapporto pubblicato dal Cartello petrolifero la produzione è scesa di ulteriori 221.000 barili di petrolio al giorno a febbraio rispetto a gennaio portando l’output totale a 30,55 milioni di barili, una conformità del 105 per cento ai tagli promessi. L’Arabia Saudita ha mantenuto una produzione al di sotto della soglia prevista dall’accordo, producendo a febbraio 10,136 milioni di barili di petrolio al giorno con un calo di 107.000 barili al giorno rispetto al mese di gennaio. Il contributo più consistente al calo della produzione del Cartello Opec nel mese di febbraio è giunto dal Venezuela le cui esportazioni petrolifere sono state colpite dalle sanzioni statunitense. Nonostante una conformità superiore al 100 per cento ai tagli previsti nell’accordo di Vienna, il rapporto Opec riferisce che gli indicatori di mercato mostrano la possibilità di una nuova situazione di iper-offerta. A gennaio le scorte petrolifere nelle economie sviluppate risultano ancora al di sopra della media quinquennale. Inoltre, l’aumento della produzione dei produttori che non aderiscono all’accordo, in particolare gli Stati Uniti, sta sollevando una serie di interrogativi in seno all’alleanza Opec+ sull’opportunità di proseguire le politiche di contenimento dell’offerta. (Res)