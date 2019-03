Tlc: Di Maio, vogliamo rafforzare golden power per 5G

- Per Luigi Di Maio è necessario "rafforzare, anche in vista dei pericoli che ci possono essere sul 5G, una normativa che permette di dire che se si vuole stare in Italia si devono rispettare le nostre regole". Il vicepremie lo ha detto durante un punto stampa fuori Palazzo Chigi, interpellato sul golden power. "Se c'è un soggetto economico - ha aggiunto Di Maio - che non sia necessariamente Huawei, ma un qualsiasi soggetto economico che vuole partecipare alle gare per il nostro 5G, o per qualsiasi altra parte delle infrastrutture delle nostre telecomunicazioni, deve rispettare alcune prescrizioni che noi gli diamo. Oggi - ha concluso - la normativa sul Golden Power non ce lo consente sulle telecomunicazioni e invece possiamo cominciare a farlo". (Rin)