Speciale infrastrutture: Iraq, Gazprom Neft potrebbe partecipare a nuovi progetti nel paese

- La compagnia petrolifera russa Gazprom Neft potrebbe decidere di partecipare all’avviamento di nuovi progetti economici in Iraq, nel caso in cui dovesse ricevere una proposta vantaggiosa. Lo ha dichiarato oggi alla stampa l’amministratore delegato dell’azienda, Aleksander Djukov. “La nostra partecipazione nel quadro di nuovi progetti è possibile, anche se preferiamo prendere parte ad iniziative avviate nel quadro di quelle già in corso”, ha dichiarato Djukov, aggiungendo che “tutto dipende dalle posizioni che esprimeranno le autorità dell’Iraq”. (Rum)