Speciale infrastrutture: Gabon, Afdb finanzierà costruzione di 150 chilometri di condutture idriche

- La Banca africana di Sviluppo (Afdb) finanzierà la costruzione di 150 chilometri di condutture idriche in Gabon, nella capitale Libreville e nei suoi dintorni. Lo hanno riferito ai media locali il primo ministro gabonese Julien Nkoghé Bekalé ed il rappresentante residente dell'Afdb in Gabon, Robert Masumbuko, a margine dell'incontro tenuto nella capitale. Alla presenza del ministro degli Affari economici Hilaire Machima, hanno riferito fonti presidenziali alla stampa locale, le autorità hanno "esaminato gli aspetti contenuti nella dichiarazione politica rilasciata dal primo ministro ai parlamentari lo scorso 26 febbraio", precisando che il sostegno espresso dal premier avrà "un impatto diretto sulla vita della gente". Secondo gli esperti, la costruzione di 150 chilometri di condutture idriche permetterà agli abitanti della zona di aumentare il tasso di accesso all'acqua potabile dal 25 all'85 per cento nelle zone rurali, dal 45 al 95 per cento nelle aree urbane. Nessuna indicazione è stata data sul costo del progetto, e sulla parte che Afdb e governo intendono coprire. A febbraio scorso l'Afdb ha accordato un prestito di circa 118 milioni di euro alle autorità gabonesi a finanziamento di un progetto simile. (Res)