Speciale infrastrutture: Germania, gara appalto frequenze 5G confermata il 19 marzo prossimo

- La gara d'appalto per le frequenze della rete 5G in Germania potrà tenersi come previsto il 19 marzo prossimo. Il Tribunale amministrativo di Colonia ha, infatti, respinto oggi le richieste di chiarimento sulla normativa che regola la gara d'appalto per il 5G presentate da tre delle quattro società di telecomunicazioni che con 'azienda tedesca Drillisch parteciperanno all'asta: Deutsche Telekom, (Germania), Vodafone (Regno Unito) e O2, parte di Telefonica Deutschland, controllata dal gruppo Telefonica (Spagna). Qualora fossero state accolte, riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, le domande dei tre concorrenti avrebbero potuto rinviare l'asta per il 5G in Germania “a tempo indeterminato”. (Geb)