Napoli: in arrivo 200 milioni per pagare debiti del Comune

- “Dopo l'approvazione in giunta, anche il Consiglio comunale di Napoli ha approvato oggi la delibera a firma dell'Assessore al Bilancio Enrico Panini volta a richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità di cassa per il pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2018, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Il Comune richiederà anticipazioni per 200 milioni di euro, ad un tasso di interesse dello 0,98% contro l'attuale 3,95% del tasso di tesoreria e ciò consentirà di pagare i fornitori almeno fino alla fine del mese di maggio 2018”. Così in una nota di Palazzo San Giacomo. “Questa anticipazione di liquidità non costituisce un indebitamento visto che si tratta di un'operazione a breve termine per la quale è previsto il rimborso entro l'anno. Tecnicamente si tratta dell'anticipazione di tesoreria prevista dal Testo Unico, alla quale il Comune ha sempre fatto ricorso, ma il cui accesso è stato ridotto dalle ultime disposizioni della Legge di Bilancio. L'anticipazione richiesta riguarda 13.458 fatture che saranno pagate fino all'importo massimo, iva compresa, di 200,2 milioni di euro. Di tale importo, 44 milioni corrispondono a fatture di società partecipate comunali: 13,8 milioni per Napoli Servizi; 4,7 milioni per Napoli Sociale; 6,7 milioni per Asia e 17,9 milioni per ABC”. (segue) (Ren)