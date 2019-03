Napoli: in arrivo 200 milioni per pagare debiti del Comune (2)

- "Il pagamento in un'unica soluzione di fatture pregresse è un'operazione di grande valore nell'ambito del Gruppo Comune di Napoli che va ad incidere positivamente sulla gestione finanziaria delle aziende e delle nostre società partecipate – ha detto il Vicesindaco con delega al Bilancio Enrico Panini -. Napoli Servizi, ad esempio, potrà sbloccare propri crediti per servizi non indispensabili per oltre 13 milioni e lo stesso vale anche per ABC che avrà un duplice effetto positivo, potendo sbloccare reciproci rapporti finanziari di debito/credito. Questa anticipazione consentirà, quindi, all'amministrazione Comunale di immettere immediatamente nel circuito dei fornitori del Comune consistenti risorse, di fatto l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, che permetteranno di riattivare il ciclo virtuoso economico e finanziario stimolando lo sviluppo dell'economia napoletana. In tale programmazione, infine, sono da tenere in debita considerazione anche gli effetti finanziari che deriveranno dalle operazioni oggetto del protocollo di intesa firmato due giorni fa con Cassa Depositi e Prestiti volti nella direzione della ristrutturazione del debito finanziario comunale". (Ren)