Clima: assessore Rizzoli su sciopero, bisogna sempre ascoltare la voce dei ragazzi

- L'assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, ha commentato a Palazzo Lombardia, le decine di migliaia di ragazzi che oggi sono scesi in piazza per il Global Strike for future, lo sciopero per il pianeta. “Bisogna sempre ascoltare la voce dei ragazzi soprattutto perché loro sono il nostro futuro - ha dichiarato - loro saranno i dirigenti di domani, bisogna ascoltare le loro esigenze e le loro proposte”. (Rem)